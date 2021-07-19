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Депутат Кузьмин заявил, что неправильная реакция Украины на статью Путина приведет к «тяжелым временам»

, 15:38

Депутат Кузьмин заявил, что неправильная реакция Украины на статью Путина приведет к «тяжелым временам»
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин заявил, что Украине следует готовиться к «тяжелым временам» из-за неправильной реакции на статью президента России Владимира Путина.

Кузьмин отметил, что ни украинский МИД, ни офис президента Владимира Зеленского, ни СНБО «так ничего и не поняли». По его словам, Украина проигнорировала вопрос присоединения к стране юго-восточных и западных территорий во времена Советского Союза. Путин указал в своей статье, что после выхода из СССР Киев сохранил за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и других областей, тем самым «ограбив» Россию, написал депутат в Facebook.

Он также считает, что украинские власти не обратили внимания на тезис президента РФ о превращении Украины в проект «анти-Россия» после 2014 года и о том, что Москва не допустит агрессивных действий на своих территориях и со своим народом.

При этом Кузьмин выделил еще один пункт: «насильственная «украинизация» русскоязычного населения страны». Ссылаясь на статью Путина, он подчеркнул, что такие действия могут привести к потере «украинской государственности».

Ранее  на официальном сайте Кремля опубликовали текст аналитической статьи российского лидера "Об историческом единстве русских и украинцев". 

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