Путин заявил о росте зарплат в реальном выражении и поручил скорректировать показатель по снижению бедности

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19 июля 2021, 18:59 Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин, комментируя заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что благодаря системе социального казначейства показатель бедности удастся снизить до 10,9% в 2023 году, а к 2030 году - в два раза, сообщил о росте зарплат в реальном выражении.

«Целевые показатели снижения уровня бедности - да, опять же пандемия, удар по экономике, по малому и среднему бизнесу, все понятно, снижение доходов населения. Но сейчас зарплаты в реальном выражении растут. По итогам года, 3,9% рост ВВП, это правительство показывает такие возможности, вплоть до 4%, в том числе Минэкономразвития. Надо посмотреть, зарплаты-то должны расти, они растут, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован»,- пояснил глава государева.

Путин призвал обратить на это внимание.

Ранее Путин сообщил о «значительном числе нерешенных проблем».

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