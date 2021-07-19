Тихановская заявила, что с помощью Байдена белорусская оппозиция сможет победить

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19 июля 2021, 07:06 Источник: National Interest

Светлана Тихановская, фото: Kay Nietfeld/dpa

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Вашингтоне, считает, что белорусская оппозиция сможет одержать победу при содействии главы США Джо Байдена.

Ранее в пресс-службе Тихановской заявили, что в рамках визита в США у нее состоятся встречи на высоком уровне в Госдепе и в Белом доме. В беседе с американским изданием National Interest экс-кандидат на пост президента Белоруссии подчеркнула: "С помощью Байдена мы победим".

Отметим, что согласно анонсу, распространенному накануне пресс-службой Белого дома, в графике американского лидера не упоминается встреча с Тихановской.

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