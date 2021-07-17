Политолог Косгроув выразил мнение, что Трамп не пойдет на перевыборы

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17 июля 2021, 09:45 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, MediaPunch/face to face

Профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув выразил мнение, что экс-глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не будет баллотироваться на пост президента страны в 2024 году.

Политолог считает, что работа главой США Дональду Трампу не слишком нравилась, а мотивом для участия в очередных выборах могла бы стать исключительно месть за поражение в предыдущем избирательном процессе.

Кеннет Косгроув заявил, что нет признаков того, что Трамп будет вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Эксперт заметил, что живет в одном из штатов, где раньше других начинаются праймериз, и есть республиканцы, которые уже начали попытки согласования там поддержки элиты и доноров, но среди них нет экс-главы США.

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