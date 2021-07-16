Глава МИД России Лавров заявил, что миссия США в Афганистане провалилась

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу, 16 июля, заявил, что миссия Соединенных Штатов Америки в Афганистане провалилась и это понимают все, в частности, Вашингтон.
Лавров в беседе с журналистами заметил, что американцы покинули Афганистан, поскольку, как подчеркнул президент США Джо Байден, сочли выполненной свою миссию. По словам главы МИД России, лидер Штатов пытался представить данную ситуацию в наиболее позитивных красках, однако все понимают, что в действительности эта миссия провалилась.
Сергей Лавров также заявил, что Москва не заинтересована в том, чтобы в Афганистане был хаос – РФ хочет, чтобы граждане этой страны жили мирно в стабильно развивающемся обществе.
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