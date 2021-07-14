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Дипломат Кабулов заявил, что Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане

, 08:50 Источник: РИА Новости

Дипломат Кабулов заявил, что Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане
Афганистан, фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов прокомментировал контакты с талибами. Делегация движения «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) посетила Москву с 8 по 9 июля.

Кабулов отметил, что Россия предвидела ухудшение ситуации в Афганистане на фоне вывода войск США намного раньше, поэтому семь лет назад Москва начала устанавливать контакты с движением талибов. Он добавил, что если бы тогда российская сторона не начала диалог с талибами, то сейчас его вести было бы затруднительно.

«… мы сейчас говорим про тактические действия. Но давайте вернемся к большим, стратегическим итогам событий в Афганистане. Еще несколько лет назад там была сеть американских военных баз и большинство из них никакого стратегического отношения к Афганистану не имели, они проецировали силу на весь регион, включая нас, Центральную Азию, Иран, Пакистан и Китай. Где эти базы? Их нет, этим все сказано»,- пояснил он.

Дипломат считает, что если бы семь лет назад Россия не начала «наводить мосты» с талибами, доводить до них наши озабоченности и наши интересы, а пошла бы на «поводу провалившихся западников и клеймила их», то разговаривать было бы не с кем.

«Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане»,- резюмировал он.

Ранее сообщалось, что талибы попросили российские власти исключить движение из санкционных списков.

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