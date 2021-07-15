Песков заявил, что все страны «нормандской четверки» поддерживают проведение саммита

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все участники "нормандской четверки" поддерживают идею проведения саммита, но данных по возможным срокам такой встречи еще нет.
Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры РФ, Франции, Германии и Украины высказываются в пользу проведения саммита.
"Но конкретных прикидок по срокам пока нет еще", – заметил пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать информацию от аппарата президента Украины Владимира Зеленского о подготовке встречи в "нормандском формате".
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