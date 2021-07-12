Зеленский заявил о необходимости «давления» на Россию, чтобы провести встречу «нормандской четверки»

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12 июля 2021, 21:58 Источник: ТАСС

встреча в "нормандском" формате, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 12 июля, заявил, что следует оказывать давление на Россию, чтобы провести встречу лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе.

Владимир Зеленский в рамках совместного брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине сегодня вечером выразил мнение, что все страны должны обратиться к РФ и "давить на то", чтобы встреча в "нормандском" формате состоялась.

По словам президента Украины, целью переговоров должно быть завершение войны на востоке страны и возвращение "незаконно аннексированных территорий".

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