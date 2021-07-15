Песков заявил, что РФ официально никогда не подвергала сомнению территориальную целостность Украины

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15 июля 2021, 13:08 Источник: РИА "Новости"

Кремль, pixabay.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами в четверг, 15 июля, заявил, что Россия официально никогда не подвергала сомнению территориальную целостность Украины.

Ранее на сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой российский лидер назвал возникшую между двумя странами стену большой общей бедой и трагедией.

Дмитрий Песков отметил, что в своей статье глава государства говорил в целом о "минах замедленного действия", заложенных еще во времена СССР. Пресс-секретарь Владимира Путина подтвердил, что обсуждение материала, о котором идет речь, в настоящий момент ведется очень активно, поскольку он весьма резонансный и привлекает внимание разных экспертов.

Песков заметил, что "в официальном плане" никто не подвергает сомнению территориальную целостность Украины, а эксперты имеют право обсуждать данную тему, как они хотят.

Пресс-секретарь Путина уточнил, что Украине "никоим образом" не стоит опасаться заявлений экспертов из РФ о передвижении границ и рассматривать это как территориальные претензии со стороны Москвы.

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