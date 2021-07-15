CNN: американские генералы опасались, что Трамп после проигранных выборов совершит переворот

Телеканал CNN сообщил, что высокопоставленные американские генералы боялись, что экс-глава США Дональд Трамп попытается совершить переворот после проигранных президентских выборов в ноябре 2020 года.
Согласно данным телеканала, который ссылается на поступившие в распоряжение его сотрудников отрывки из книги журналистов Washington Post, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли опасался, что Дональд Трамп и его союзники могут совершить переворот или принять незаконные и опасные меры после проигранных выборов. Именно поэтому Милли и ряд других лиц неофициально разработали планы, чтобы остановить политика.
В книге говорится, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США рассматривал экс-президента США как "классического авторитарного лидера, которому нечего терять".
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