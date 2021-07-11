Трамп заявил, что принял решение по поводу участия в запланированных на 2024 год выборах президента США

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11 июля 2021, 22:15 Источник: РИА Новости

Дональд Трамп, фото: White House/Global Look Press

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп сегодня, 11 июля, заявил, что принял решение касательно своего участия в президентских выборах на американской территории, которые пройдут в 2024 году. При этом республиканец отметил, что раскрывать соответствующие планы он не может.

Отказ делиться своими планами бывший американский президент объяснил тем, что относительно финансирования его избирательной кампании могут возникнуть проблемы. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом Fox News.

“Я знаю ответ, но я пока не могу раскрыть его, поскольку это может повлиять на финансирование кампании и прочие вещи. Но я совершенно точно знаю свой ответ”, - сказал республиканец.

Некоторое время назад поступала информация о том, что Трамп допускает вероятность баллотироваться в конгресс. СМИ сообщали, что если победит он и его однопартийцы в целом на выборах, то он может рассчитывать на позицию спикера. Спустя какое-то время Трамп признался, что становиться спикером не намерен.

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