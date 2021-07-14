Песков озвучил подробности телефонного разговора Путина и Керри

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в среду, 14 июля, разговаривал по телефону со спецпредставителем американского лидера по вопросам климата Джоном Керри.
Песков отметил, что в ходе диалога Путин и Керри обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике. По его словам, климатическая тематика – «это в целом та область, где возможен и необходим диалог между Россией и Америкой». Он добавил, что спецпредставитель президента США проинформировал российского лидера о своих контактах, состоявшихся в Москве.
Джон Керри находится в Москве с рабочим визитом.
Ранее во вторник в Константиновском дворце в Стрельне состоялась встреча Путина и Лукашенко.
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