Песков озвучил подробности телефонного разговора Путина и Керри

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14 июля 2021, 14:28 Источник: RT

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в среду, 14 июля, разговаривал по телефону со спецпредставителем американского лидера по вопросам климата Джоном Керри.

Песков отметил, что в ходе диалога Путин и Керри обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике. По его словам, климатическая тематика – «это в целом та область, где возможен и необходим диалог между Россией и Америкой». Он добавил, что спецпредставитель президента США проинформировал российского лидера о своих контактах, состоявшихся в Москве.

Джон Керри находится в Москве с рабочим визитом.

Ранее во вторник в Константиновском дворце в Стрельне состоялась встреча Путина и Лукашенко.

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