Путин и Лукашенко договорились о кредитной поддержке Белоруссии и о ценах на газ в 2022 году

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились о ценах на газ на 2022 год. Соответствующее решение было принято в ходе встречи в Санкт-Петербурге во вторник, 13 июля.
«Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», - пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Также лидеры двух стран договорились о кредитной поддержке Белоруссии, «выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование». Песков добавил, что президенты обменялись мнениями по международной обстановке и по региональным проблемам.
Отмечается, что прошедшая во вторник встреча Путина и Лукашенко в Константиновском дворце в Стрельне продлилась более пяти часов.
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