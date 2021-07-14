Официальный представитель Кремля Песков: Путин в вопросе брака ориентируется на Конституцию РФ

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14 июля 2021, 13:54 Источник: РИА Новости

невеста, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, что понятие о браке, закрепленное в Конституции РФ, противоречит Европейской конвенции.

«У нас абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютно однозначная цифра граждан России, которые такую однозначную позицию поддерживают», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Путин на рекомендации ЕСПЧ никак не реагировал. По его словам, в этом вопросе президент ориентируется на позицию большинства и на Конституцию РФ, «в которую сам и внес эти изменения».

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Конституционный суд РФ не будет исполнять рекомендации ЕСПЧ об однополых браках.

При этом сенатор Андрей Клишас обещал перечитать Европейскую конвенцию о правах человека.

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