Захарова назвала слова Зеленского о русском языке проявлением «дикой» и «антидемократичной» логики

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13 июля 2021, 20:39

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «в вопросе языка найти справедливость сложно», поэтому проще не поднимать эту тему. По ее словам, данный принцип киевская власть применяет ко всем сферам жизни.

«Страшно, что этот же принцип киевский режим экстраполирует на все сферы жизни. Сложно найти справедливость - не надо поднимать вопрос. При этом решения принимаются осознанно несправедливые, что осложняет имеющиеся и порождает новые проблемы», - написала дипломат в своем Телеграм-канале.

Захарова назвала слова Зеленского проявлением «дикой» и «антидемократичной» логики.

Напомним, что Зеленский заявил, что «русский язык не является собственностью РФ», говоря о реакции общественности на принятие закона о языке. Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предполагает использование украинского языка во всех сферах обслуживания, а также создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за обязательным использованием языка в общественной жизни.

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