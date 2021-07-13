Глава РФПИ Дмитриев опроверг заявление о недостатке предоставленной информации по вакцине «Спутник V»

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13 июля 2021, 17:29

вакцина, фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщение о том, что разработчики вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» предоставили недостаточное количество информации о клинических испытаниях.

«Мы видели, что кампанию по дискредитации "Спутника" начали вести еще до регистрации препарата [в России]», - высказал он в интервью телеканалу CNBC-TV18.

Дмитриев отметил, препарат подвергается нападкам со стороны некоторых крупных фармацевтических компаний. при этом он добавил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) официально подтвердило, что разработчики предоставили «очень хорошие клинические данные».

Ранее СМИ со ссылкой на источник в EMA озвучили причины непризнания российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.

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