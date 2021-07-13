Reuters: одной из причин непризнания «Спутника V» в Европе является недостаток информации об исследованиях

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13 июля 2021, 16:51 Источник: Reuters

вакцина, фото:Cover Images/Keystone Press Agenc/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) озвучили причины непризнания российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе.

Собеседник считает, что «Спутник V» не признают в ЕС, поскольку зарубежным специалистам не хватает информации о клинических испытаниях, отчетах и прочих результатах исследований. По его словам, во время обзора EMA отсутствовала заметная клиническая информация, в том числе формы отчетов о побочных реакциях у добровольцев. Он добавил, что иностранным ученым также было непонятно, как разработчики препарата отслеживали результаты у людей, получавших плацебо. Источник не исключает, что недостаток информации о вакцине связан с тем, «что НИЦ им. Гамалеи не привык работать с такими регулирующими агентствами, как ЕМА».

При этом он отметил, что проблемы, связанные со «Спутником V», могут быть исправлены, но для этого требуется время. По его мнению, исследование EMA не будет завершено до конца лета.

Ранее сообщалось, что премьер Италии Марио Драги предположил, что «Спутник V», возможно, никогда не получит одобрения ЕМА.

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