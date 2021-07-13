Сенатор Цеков осудил реакцию Зеленского на статью Путина об историческом единстве русских и украинцев

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13 июля 2021, 14:25

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков осудил реакцию главы Украины Владимира Зеленского на статью лидера РФ Владимира Путина о единстве русских и украинцев.

Сенатор осудил снисходительность и иронию, которые, как он считает, были заметны в заявлении президента Украины. Сергей Цеков в беседе с RT обратил внимание на то, что статья Владимира Путина больше обращена к украинскому народу, нежели к властям страны.

Член Совфеда также добавил, что, видимо, из-за того, что Владимир Зеленский в мире "нарасхват", он к настоящему моменту не успел полностью ознакомиться с текстом.

Отметим, что ранее украинский лидер сообщил, что готов обсудить с российским коллегой "некоторые вещи" из его статьи об историческом единстве двух народов. Зеленский также предположил, что Путин потратил на этот материал много времени, поскольку в нем очень много "архивной работы".

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