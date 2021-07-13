В Кремле оставили без комментариев вопрос журналистов, готова ли РФ «принять» Донбасс в свой состав

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13 июля 2021, 13:14 Источник: РИА "Новости"

Кремль, pixabay.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник принял решение оставить без комментариев вопрос журналистов о возможной готовности страны "принять" в свой состав Донбасс.

В минувший понедельник была опубликована статья главы РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", она была размещена на официальном сайте Кремля на русском и украинском языках. В тексте российский лидер назвал возникшую между двумя странами стену большой общей бедой и трагедией. Политик выразил мнение, что в 2014 году Запад вмешался во внутренние дела Украины, попытавшись создать из нее "Антироссию", вследствие чего страна в настоящий момент находится под прямым внешним управлением. Владимир Путин также заявил, что Донбасс Киеву "просто не нужен".

Сегодня Дмитрий Песков решил оставить без комментариев вопрос представителя СМИ о том, готова ли Российская Федерация принять Донбасс в свой состав, если он не нужен властям Украины.

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