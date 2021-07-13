Политологи Светов и Дудчак заявили, что Зеленский не намерен выполнять Минские соглашения

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13 июля 2021, 10:55

президент Украины Владимир Зеленский, Stefanie Loos/Keystone Press Agency

Политологи Юрий Светов и Александр Дудчак в разговоре с журналистами во вторник прокомментировали заявление главы Украины Владимира Зеленского о намерении привлечь США к урегулированию в Донбассе.

Юрий Светов отметил, что подобное желание Владимира Зеленского лишний раз доказывает отсутствие намерения украинского политика выполнять Минские соглашения. Политолог также заметил, что глава Украины не планирует учитывать мнения самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Александр Дудчак в беседе с RT в свою очередь уточнил, что если будет решено привлечь к урегулированию ситуации в Донбассе Соединенные Штаты, то речь будет идти уже не о "нормандском" формате. Эксперт выразил мнение, что Зеленскому следует в первую очередь сесть за стол переговоров с лидерами республик – лишь в этом случае начнутся те обсуждения, которые давно ожидаются.

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