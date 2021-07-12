Путин выразил мнение, что Киеву не нужен Донбасс

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12 июля 2021, 18:08 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил в своей аналитической статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля, мнение, что Киеву просто не нужен Донбасс.

Глава РФ заметил, что все больше убеждается в том, что Украине Донбасс не нужен. Владимир Путин также подчеркнул, что Россия никогда не допустит, чтобы ее исторические территории и живущие на них люди, были использованы против нее.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность в том, что жителям Донецка и Луганска просто не оставили выбора и вынудили взяться за оружие, чтобы защитить свои дом и язык.

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