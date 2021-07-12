Путин выразил мнение, что Киеву не нужен Донбасс

Президент России Владимир Путин выразил в своей аналитической статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля, мнение, что Киеву просто не нужен Донбасс.
Глава РФ заметил, что все больше убеждается в том, что Украине Донбасс не нужен. Владимир Путин также подчеркнул, что Россия никогда не допустит, чтобы ее исторические территории и живущие на них люди, были использованы против нее.
Кроме того, российский лидер выразил уверенность в том, что жителям Донецка и Луганска просто не оставили выбора и вынудили взяться за оружие, чтобы защитить свои дом и язык.
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