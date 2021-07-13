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Обозреватель Bloomberg заявил, что Меркель «оскорбила» Байдена отказом уступить в вопросах «Северного потока – 2»

, 08:37 Источник: Bloomberg

Обозреватель Bloomberg заявил, что Меркель «оскорбила» Байдена отказом уступить в вопросах «Северного потока – 2»
канцлер ФРГ Ангела Меркель, Stefanie Loos/dpa

Обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клют выразил мнение, что решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель не уступать требованиям Вашингтона в вопросах "Северного потока - 2", являлось оскорбительным для США.

Автор материала считает, что в рамках грядущего визита Меркель в Соединенные Штаты стороны будут стараться показать "трансатлантическую гармонию", однако при этом американцы будут пытаться скрыть "глубочайшее разочарование", а немцы – "гнетущее беспокойство".

Андреас Клют обратил внимание на то, что Ангела Меркель "дважды проявила пренебрежение" к лидеру США Джо Байдену. Впервые это произошло в декабре, когда канцлер ФРГ перешла к следующему этапу договоренностей между Китаем и Европейским союзом по инвестициям, не проведя консультаций с помощниками американского президента. Вторым "оскорблением" стал отказ Меркель даже в незначительной мере уступить требованиям относительно вызывающего споры "Северного потока – 2", которые ранее поддержали обе американские партии.

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