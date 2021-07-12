Боррель заявил о готовности Совета ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии

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12 июля 2021, 20:26 Источник: ТАСС

глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Thomas Koehler/photothek.net via

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил вечером в понедельник, 12 июля, что в Евросоюзе готовы рассмотреть новые санкции в отношении Минска.

Боррель уточнил, что в ЕС призывают руководство Белоруссии выполнять свои обязательства, осуществлять контроль над миграционными потоками и документами авиапассажиров. Уточняется, что Совет Евросоюза к настоящему моменту принял ряд санкций и готов пойти на новые ограничительные меры в ответ на использование миграции в качестве инструмента давления.

По словам главы внешнеполитической службы ЕС, сообщество в настоящий момент регистрирует рост миграционного потока из стран Азии и Африки через белорусскую территорию не только в Литву, но и в Польшу.

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