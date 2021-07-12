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Зампредседателя комитета Госдумы Чепа заявил о слабости ЕС в связи с продлением антироссийских санкций

, 14:45

Зампредседателя комитета Госдумы Чепа заявил о слабости ЕС в связи с продлением антироссийских санкций
pixabay.com

Алексей Чепа, занимающий пост зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, высказался о продлении Советом ЕС еще на шесть месяцев санкций против Российской Федерации.

Он назвал произошедшее “странной позицией”, отметив, что в невыполнении Минских соглашений виноват Киев. По словам Чепы, Москва предпринимала максимум усилий для выполнения минских договоренностей. “Европа не всё, но многое сделала, и полностью саботирует это Украина”, - сказал он.

По мнению Чепы, пролонгация экономических секторальных санкций указывает на то, что Евросоюз пытается скрыть собственную “слабость”. Он добавил, что в этой связи, судя по всему, некоторые политические деятели ряда стран Европы, включая Францию, ФРГ и Италию, все чаще заявляют о важности налаживания отношений ЕС и РФ, сообщает RT.

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