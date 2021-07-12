Путин выразил мнение, что Украину пытаются превратить в «плацдарм против России»

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12 июля 2021, 19:17 Источник: Кремль

флаг Украины, pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в своей статье, что Украину постепенно втягивали в геополитическую игру, целью которой являлось превращение страны в "плацдарм против РФ".

Статья российского лидера "Об историческом единстве русских и украинцев" ранее сегодня была опубликована на официальном сайте Кремля на русском и украинском языках.

По мнению Владимира Путина, Украина шаг за шагом втягивалась в весьма опасную геополитическую игру, задачей которой было сделать страну барьером между Европой и Российской Федерацией.

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