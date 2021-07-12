Путин заявил, что украинские элиты мифологизируют и переписывают историю

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12 июля 2021, 18:54 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" заявил, что украинские элиты хотят обосновать независимость страны через отрицание ее прошлого.

По мнению российского лидера, исключение составляет лишь вопрос границ. Владимир Путин также обратил внимание на то, что украинские элиты начали мифологизировать и переписывать историю, исключая из нее все, что объединяет две страны.

Более того, они говорят о периоде нахождения Украины в составе Российской империи и СССР как об оккупации, а общую для двух стран трагедию коллективизации, голода начала 30-х годов прошлого века элиты стали выдавать за геноцид украинского народа.

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