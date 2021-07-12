Путин заявил, что Украина сейчас является беднейшей страной Европы

В своей аналитической статье "Об историческом единстве русских и украинцев" глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в настоящий момент Украина является беднейшей страной Европы.
Путин, ссылаясь на данные Международного валютного фонда, отметил, что еще до пандемии COVID-19, в 2019 году, уровень подушевого ВВП Украины составлял менее 4 тысяч долларов – ниже, чем в Республике Албания, Республике Молдова и непризнанной республике Косово.
"Украина сейчас – беднейшая страна Европы", – констатировал президент России.
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