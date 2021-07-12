Путин заявил, что Украина сейчас является беднейшей страной Европы

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12 июля 2021, 18:15 Источник: Кремль

гривны, pixabay.com

В своей аналитической статье "Об историческом единстве русских и украинцев" глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в настоящий момент Украина является беднейшей страной Европы.

Путин, ссылаясь на данные Международного валютного фонда, отметил, что еще до пандемии COVID-19, в 2019 году, уровень поду­шевого ВВП Украины составлял менее 4 тысяч долларов – ниже, чем в Республике Албания, Республике Молдова и неприз­нанной республике Косово.

"Украина сейчас – беднейшая страна Европы", – констатировал президент России.

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