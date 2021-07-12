Путин: Россия никогда не была и не будет «Антиукраиной»

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12 июля 2021, 17:45 Источник: Кремль

флаг России, pixabay.com

Российский лидер Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля, заявил, что РФ никогда не станет "Антиукраиной".

В аналитической статье президента России говорится об общности народов двух стран. По словам Владимира Путина, в настоящий момент подобные высказывания "воспринимаются кое-кем в штыки", их можно истолковать как угодно. Политик, однако, выразил уверенность в том, что многие люди его "услышат".

Лидер Российской Федерации также добавил, что страна никогда не была и не будет "Антиукраиной".

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