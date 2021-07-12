Аргументы Недели Политика 13+

Путин: Россия никогда не была и не будет «Антиукраиной»

, 17:45 Источник: Кремль

Путин: Россия никогда не была и не будет «Антиукраиной»
флаг России, pixabay.com

Российский лидер Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля, заявил, что РФ никогда не станет "Антиукраиной".

В аналитической статье президента России говорится об общности народов двух стран. По словам Владимира Путина, в настоящий момент подобные высказывания "воспринимаются кое-кем в штыки", их можно истолковать как угодно. Политик, однако, выразил уверенность в том, что многие люди его "услышат".

Лидер Российской Федерации также добавил, что страна никогда не была и не будет "Антиукраиной". 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Песков: решение о продлении антироссийских санкций не открывает «перспектив в нормализации отношений между Москвой и ЕС»

Песков: решение о продлении антироссийских санкций не открывает «перспектив в нормализации отношений между Москвой и ЕС»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Совета Европейского союза о продлении введенных в 2014 году против России санкций. По его словам, такие действия не дают перспектив для нормализации отношений Москвы и ЕС.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью