Путин заявил, что предвыборные обещания Зеленского оказались «враньем»

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12 июля 2021, 17:37 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/via Globallookpress.com

В статье "Об историческом единстве русских и украинцев" лидер РФ Владимир Путин заявил, что ключевым предвыборным лозунгом главы Украины Владимира Зеленского был мир, но его обещания оказались "враньем".

Путин подчеркнул, что главным предвыборным лозунгом Зеленского являлось достижение мира – именно на этом он пришел к власти на Украине. "Обещания оказались враньем", – подчеркнул президент России.

По словам Владимира Путина, в реальности ничего не изменилось, а в некоторых аспектах ситуация на украинской территории, а также вокруг Донбасса и вовсе деградировала.

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