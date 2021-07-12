Песков: решение о продлении антироссийских санкций не открывает «перспектив в нормализации отношений между Москвой и ЕС»

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12 июля 2021, 13:57 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Совета Европейского союза о продлении введенных в 2014 году против России санкций. По его словам, такие действия не дают перспектив для нормализации отношений Москвы и ЕС.

«Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях»,- высказал официальный представитель Кремля.

Говоря о предложении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона возобновить переговоры между РФ и ЕС на высшем уровне, Песков отметил, что «инициатива Берлина и Парижа не была поддержана многими странами - членами ЕС». Он добавил, что в Европе существуют разные точки зрения относительно выстраивания отношений с Москвой.

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