Руководство Узбекистана не рассматривает вопрос о вероятном возвращении в ОДКБ

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12 июля 2021, 11:18 Источник: РИА Новости

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Власти Узбекистана не рассматривают вопрос, касающийся возвращения страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал Шерзод Асадов, пресс-секретарь президента Узбекистана.

В ходе брифинга он подчеркнул, что соответствующее приглашение от участников данной организации Ташкенту не поступало. Кроме того, Асадов отметил, что “нашим законом запрещено создание военных баз и вступление в такие организации”.

Ранее сообщалось, что президент Кубы Мигель Диас-Канель согласился с тем, что некоторых жителей не устраивает текущая ситуация в стране. После призыва на улицы самых разных кубинских городов вышли граждане, выразив тем самым поддержку лидеру Кубы. При этом в восьми городах страны прошли протесты, участники которых заявляли о необходимости решения социальных проблем и “проведении свободных выборов”.

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