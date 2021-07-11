Выборы в парламент Молдавии завершились с превысившей 33,3% явкой

На территории Молдавии завершились досрочные парламентские выборы. Закрытие избирательных участков в стране состоялось к девяти часам вечера.
Отметим, что в Молдавии жители выбирали депутатов на 4 года. Выборы были объявлены состоявшимися, поскольку явка превысила 33,3%. Согласно последней информации, правоохранителям поступило свыше 240 сообщений о нарушениях сегодня, 11 июля. Среди нарушений попытках подкупа избирателей и агитации. После десяти часов вечера станут известны первые предварительные результаты выборов.
Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду попросила жителей республики прийти на досрочные парламентские выборы, чтобы в дальнейшем не участвовать в протестных акциях против депутатов.
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