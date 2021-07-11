Выборы в парламент Молдавии завершились с превысившей 33,3% явкой

Аргументы Недели → Политика 13+

11 июля 2021, 21:38 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Молдавии завершились досрочные парламентские выборы. Закрытие избирательных участков в стране состоялось к девяти часам вечера.

Отметим, что в Молдавии жители выбирали депутатов на 4 года. Выборы были объявлены состоявшимися, поскольку явка превысила 33,3%. Согласно последней информации, правоохранителям поступило свыше 240 сообщений о нарушениях сегодня, 11 июля. Среди нарушений попытках подкупа избирателей и агитации. После десяти часов вечера станут известны первые предварительные результаты выборов.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду попросила жителей республики прийти на досрочные парламентские выборы, чтобы в дальнейшем не участвовать в протестных акциях против депутатов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости