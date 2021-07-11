Президент Молдавии Санду обратилась к гражданам с призывом прийти на досрочные парламентские выборы

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11 июля 2021, 20:17 Источник: РИА Новости

Майя Санду, фото: Diego Herrera/Global Look Press

Молдавский президент Майя Санду попросила жителей республики прийти на досрочные парламентские выборы, чтобы в дальнейшем не участвовать в протестных акциях против депутатов. Об этом она заявила в видеообращении, которое транслировалось в Facebook.

Отметим, что сегодня, 11 июля, на территории Молдавии проходят досрочные выборы в парламент страны. Их признали состоявшимися, поскольку их участниками стали более 33,3% граждан. Закрытие избирательных участков запланировано на девять часов вечера.

“Лучше сегодня потратить 30 минут на голосование, чем потом выходить на протест против парламента, который нас не представляет и не работает на благо граждан”,- сказала Санду.

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