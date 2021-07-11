Президент Молдавии Санду обратилась к гражданам с призывом прийти на досрочные парламентские выборы

Молдавский президент Майя Санду попросила жителей республики прийти на досрочные парламентские выборы, чтобы в дальнейшем не участвовать в протестных акциях против депутатов. Об этом она заявила в видеообращении, которое транслировалось в Facebook.
Отметим, что сегодня, 11 июля, на территории Молдавии проходят досрочные выборы в парламент страны. Их признали состоявшимися, поскольку их участниками стали более 33,3% граждан. Закрытие избирательных участков запланировано на девять часов вечера.
“Лучше сегодня потратить 30 минут на голосование, чем потом выходить на протест против парламента, который нас не представляет и не работает на благо граждан”,- сказала Санду.
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