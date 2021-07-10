Путин принял доклад губернатора Челябинской области о ситуации с природными пожарами в регионе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил Владимиру Путину по телефону о ситуации с природными пожарами в регионе. В результате происшествия погиб мужчина.
«Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната», - высказал официальный представитель Кремля.
Песков пояснил, что Путин поручил губернатору сформулировать предложения по восстановлению домов местных жителей, утраченных в результате природных пожаров.
Кроме того, президент поручил российскому правительству, администрации и управлению делами Кремля принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье, добавил пресс-секретарь.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.