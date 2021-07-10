Путин принял доклад губернатора Челябинской области о ситуации с природными пожарами в регионе

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10 июля 2021, 13:38 Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил Владимиру Путину по телефону о ситуации с природными пожарами в регионе. В результате происшествия погиб мужчина.

«Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната», - высказал официальный представитель Кремля.

Песков пояснил, что Путин поручил губернатору сформулировать предложения по восстановлению домов местных жителей, утраченных в результате природных пожаров.

Кроме того, президент поручил российскому правительству, администрации и управлению делами Кремля принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье, добавил пресс-секретарь.

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