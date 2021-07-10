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Губернатор Челябинской области: на месте пожаров найдено тело погибшего мужчины

, 13:27 Источник: ТАСС

Губернатор Челябинской области: на месте пожаров найдено тело погибшего мужчины
машина скорой помощи, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил об одном погибшем во время природного пожара недалеко от населённого пункта Джабык. Огонь начал распространяться в пятницу, 9 июля.

«В Джабыке в завале найдено тело человека 1943 года рождения. Полиция и СК начали расследование. Будет проведен анализ ситуации, почему он не был эвакуирован», - пояснил он.

В экстренных службах уточнили, что мужчина отказался эвакуироваться, когда огонь перешел на населенный пункт. Отмечается, что 18 человек обратились за медицинской помощью.

9 июля огонь от лесных пожаров распространился на два населенных пункта - Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых домов.

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