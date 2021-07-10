Губернатор Челябинской области рассказал подробности о тушении природных пожаров в регионе

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10 июля 2021, 11:26 Источник: RT

огонь, фото: pixabay.com

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал ситуацию с природными пожарами в регионе. По его словам, инфраструктуре и местным жителям ничего не угрожает.

«Ситуация лучше, чем вчера: снизилась площадь активного горения, огонь локализован во всех населённых пунктах, в настоящее время угрозы жилью и людям нет»,- цитирует его слова RT.

Текслер отметил, что в регионе была существенно увеличена группировка сил и средств МЧС, в первую очередь численный состав и количество техники. Он добавил, что в тушении пожаров задействованы три единицы авиатехники.

«С утра производится сброс воды самолётами Ил-76, Бе-200 и вертолётом Ми-8»,- уточнил губернатор.

Он подчеркнул, что площадь, пройденная огнём, составляет 14 тысяч га леса, площадь активного горения по результатам утренней авиационной разведки составляет 20 га.

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