Песков: Россия выступает против политизации в сфере признания вакцин против коронавируса

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8 июля 2021, 15:59 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу представителей Евросоюза о том, что российскому Минздраву следует подумать о возможности интеграции в европейскую систему COVID-сертификатов для подтверждения эпидемиологического статуса человека.

«На самом деле, понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш "Спутник"»,- высказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что в решении этого вопроса ведется «кропотливая» и «сложная» работа. По его словам, будет ли Россия принимать сертификаты о прививках, сделанных вакцинами из других стран, «зависит от деталей», которые Москва готова обсуждать. Он добавил, что отечественную вакцину могут признать в Европе, если этот вопрос будет решаться без «предубеждений политического или лоббистского характера».

«Безусловно, мы выступаем против политизации этой области, против того, чтобы «там действовали какие-то лоббисты, и против недобросовестной конкуренции»,- резюмировал Песков.

Ранее в Совфеде РФ отреагировали на слова госсекретаря при французском МИД Клемана Бона о том, что ЕС не нужно признавать созданные в КНР и РФ вакцины от COVID-19.

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