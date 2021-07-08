Косачёв заявил, что призыв Бона не признавать вакцины из России и КНР противоречит интересам жителей Евросоюза

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8 июля 2021, 14:23

Константин Косачёв, фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Константин Косачёв, занимающий пост вице-спикера Совфеда, высказался о словах госсекретаря при французском внешнеполитическом ведомстве Клемана Бона, который считает, что ЕС не нужно признавать созданные в КНР и РФ вакцины от COVID-19.

Косачёв подчеркнул, что заявление госсекретаря противоречит интересам жителей Франции и прочих стран, входящих в Евросоюз. Вице-спикер Совфеда отметил отсутствие национальности у медицинских препаратов, включая вакцины от коронавирусной инфекции. По его мнению, доступ к вакцинам должно иметь все международное сообщество, если, конечно, препараты являются эффективными, если в них есть необходимость.

По словам Косачёва, разработанные российскими специалистами вакцины действительно являются качественными, что подтверждено “исчерпывающим образом”, сообщает RT. Вице-спикер добавил, что именно о политических причинах идет речь, когда вопрос сертификации препаратов от коронавируса в ряде государств затягивается.

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