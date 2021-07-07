Лавров заявил о готовности России поставлять вакцины и медоборудование в КНДР

Российская Федерация готова осуществлять поставки медицинского оборудования и вакцин от коронавирусной инфекции в КНДР. Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
На пресс-конференции после переговоров с коллегой из Лаоса он отметил, что в настоящее время речи о вспышке COVID-19 в этой стране нет. По его словам, Россия готова помочь КНДР в борьбе с этим заболеванием, если в Пхеньяне заявят о такой необходимости.
“Это распространяется, конечно же, и на вакцины, медицинское оборудование, если в них возникнет нужда”, - подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее сообщалось, что Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане. Он сказал, что Россия приложит максимум усилий, чтобы пресечь агрессию против союзников из ОДКБ.
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