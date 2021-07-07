Глава МИД РФ Лавров заявил, что ситуация в Афганистане «имеет тенденцию к стремительному ухудшению»

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7 июля 2021, 08:35 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Global Look Press

Ситуация на территории Афганистана ухудшается быстрыми темпами. Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

По его словам, Россия внимательно следит за тем, что происходит в регионе. Он подчеркнул, что ситуация в стране быстро ухудшается, в частности, на фоне ухода американцев и прочих военнослужащих стран Североатлантического альянса. Об этом Лавров сообщил в ходе пресс-конференции после встречи с главой МИД Лаоса.

Кроме того, он отметил, что несколько дней назад глава российского государства обсудил по телефону ситуацию в регионе с президентами Узбекистана и Таджикистана. Лавров добавил, что российская сторона приложит максимум усилий для пресечения агрессии против союзников из ОДКБ.

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