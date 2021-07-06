Замглавы МИД РФ Рябков: США и Британия пытались вскрыть систему береговой обороны России

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6 июля 2021, 13:23 Источник: Международная жизнь

Сергей Рябков, Фото: Bai Xueqi/Xinhua/globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и Великобритания во время провокационных действий эсминца Defender в Черном море недалеко от Крыма пытались вскрыть систему береговой обороны России.

«Вашингтон и Лондон, прекрасно осознавая глубину последствий и остроту подобного рода действий и, безусловно, понимая характер нашей реакции, всё же пошли на подобного рода тестирование нашей решимости отвечать силовыми методами, пошли на попытки вскрыть нашу систему береговой обороны, контроля за акваторией», - высказал он.

При этом дипломат отметил, что совершенно неважно, какие корабли и самолёты ВМС США взаимодействовали с британским эсминцем.

Напомним, что в ходе «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент с британским эсминцем «совершенно очевидная» провокация. Глава государства считает, что в ней участвовали не только британцы, но и американцы, поскольку их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.

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