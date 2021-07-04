Песков рассказал о шутке про Путина на тему инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море

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4 июля 2021, 15:04

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что во время «Прямой линии» в аппаратной шутили, что Владимир Путин сможет озвучить не только детали инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море, но и сказать информацию о пилотах американского самолета-разведчика, который участвовал в провокации.

«… кто-то в аппаратной даже стал шутить, что сейчас президент назовет имя, фамилию, отчество пилотов этого самолета и адрес проживания», - высказал официальный представитель Кремля в эфир телеканале «Россия 1», говоря о том, что Путин смог назвать хвостовой номер американского самолета

Напомним, что Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что инцидент с британским эсминцем «совершенно очевидная» провокация. По его словам, в ней участвовали не только британцы, но и американцы, поскольку их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.

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