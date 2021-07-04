Аргументы Недели Политика 13+

Песков рассказал о шутке про Путина на тему инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море

, 15:04

Песков рассказал о шутке про Путина на тему инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что во время «Прямой линии» в аппаратной шутили, что Владимир Путин сможет озвучить не только детали инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море, но и сказать информацию о пилотах американского самолета-разведчика, который участвовал в провокации.

«… кто-то в аппаратной даже стал шутить, что сейчас президент назовет имя, фамилию, отчество пилотов этого самолета и адрес проживания», - высказал официальный представитель Кремля в эфир телеканале «Россия 1», говоря о том, что Путин смог назвать хвостовой номер американского самолета

Напомним, что Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что инцидент с британским эсминцем «совершенно очевидная» провокация. По его словам,  в ней участвовали не только британцы, но и американцы, поскольку их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Глава «Мираторга» заявил, что сокращение квоты на ввоз трудовых мигрантов позволит повысить зарплаты россиян

Глава «Мираторга» заявил, что сокращение квоты на ввоз трудовых мигрантов позволит повысить зарплаты россиян

Президент «Мираторга» Виктор Линник рассказал, как можно увеличить заработную плату россиян. По его словам, этому может способствовать сокращение квоты на привлечение иностранных рабочих.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью