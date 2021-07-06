Лавров заявил, что попытки США вести диалог с Россией с позиции силы «обречены на провал»

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6 июля 2021, 08:29 Источник: rm.id

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Соединённым Штатам следует понять, что попытки вести диалог с Москвой с позиции силы «изначально обречены на провал». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что на недружественные шаги Россия будет отвечать «жестко» и «решительно».

Президент Владимир Путин на встрече в Женеве четко обозначил американскому лидеру Джо Байдену, что результат на всех направлениях возможен исключительно через «нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах», напомнил дипломат. Однако, по его словам, сразу по завершении переговоров официальные лица США, включая участников саммита, «с удвоенной силой взялись за прежние нотации» и стали выдвигать требования к Москве, «сопровождаемые угрозами нового давления».

Министр добавил, что в ходе российско-американского саммита против позиции российского лидера никто не выступал. Лавров считает, что встреча прошла в «откровенном и деловом ключе», стороны продемонстрировали желание понять друг друга.

«… пусть и скромный, но все-таки шаг вперед к восстановлению нормальности между нашими странами, которая, как мы твердо убеждены, невозможна без взаимного уважения и учета интересов друг друга», - заключил глава МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала целью США движение к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

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