Джен Псаки назвала целью США движение к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией

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30 июня 2021, 22:09 Источник: ТАСС

Джен Псаки, фото:Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Цель Соединенных Штатов Америки заключается в том, чтобы двигаться к более стабильным и предсказуемым отношениям с Российской Федерации. Пресс-секретарь администрации американского президента Джозефа Байдена Джен Псаки так ответила на вопрос о высказывании президента РФ Владимира Путина по инциденту с эсминцем Defender ВМС Великобритании в Черном море.

Российский лидер в среду, 30 июня, в ходе "Прямой линии с Путиным" заявил, что ситуация с британским эсминцем была комплексной провокацией, которая "проводилась не только британцами, но и американцами". "У меня нет ничего, чтобы предоставить детали или подтвердить информацию", - ответила Псаки и предложила журналистам поинтересоваться этой темой в Пентагоне.

Она отметила, что Байден и Путин недавно встречались в Женеве, и глава Белого дома объявил о ряде дальновидных действий по движению вперед к более предсказуемым и стабильным отношениям с РФ. "Он в этом отношении, без сомнений, это определяет нашу стратегию", - заключила Псаки.

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