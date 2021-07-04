Эксперт Брутер: слова Трампа об остановке «СП - 2» - «чистый пиар» и «ничего общего с действительностью не имеют»

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4 июля 2021, 12:36 Источник: RT

Дональд Трамп, фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он смог «остановить» трубопровод «Северный поток-2», а нынешний глава государства Джо Байден дал ему «зеленый свет».

«Если бы ему удалось остановить строительство, то «Северного потока — 2» бы не было. Поэтому это заявление Трампа — это чистый пиар и ничего общего с действительностью не имеет», - высказал он RT.

Брутер отметил, что позиция Байдена по «Северному потоку-2» заключается не в том, что он способствует его строительству, а в том, что вводить санкции против проекта уже «бессмысленно». По его словам, трубопровод практически достроен.

«Вводить санкции против германских получателей - это достаточно опасно. Этого, собственно, и Трамп сам не делал», - заключил эксперт.

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