Эксперт Брутер: слова Трампа об остановке «СП - 2» - «чистый пиар» и «ничего общего с действительностью не имеют»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он смог «остановить» трубопровод «Северный поток-2», а нынешний глава государства Джо Байден дал ему «зеленый свет».
«Если бы ему удалось остановить строительство, то «Северного потока — 2» бы не было. Поэтому это заявление Трампа — это чистый пиар и ничего общего с действительностью не имеет», - высказал он RT.
Брутер отметил, что позиция Байдена по «Северному потоку-2» заключается не в том, что он способствует его строительству, а в том, что вводить санкции против проекта уже «бессмысленно». По его словам, трубопровод практически достроен.
«Вводить санкции против германских получателей - это достаточно опасно. Этого, собственно, и Трамп сам не делал», - заключил эксперт.
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