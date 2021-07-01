Политолог Евгений Сатановский заявил, что учения Sea Breeze никакой угрозы для России не представляют

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал тренировки украинских и американских морских пехотинцев в рамках учений Sea Breeze-2021, прошедших на полигоне "Олешковские пески" вблизи Крыма. По оценке эксперта, никакой угрозы для России учения Sea Breeze не представляют.
"Это с точки зрения того, что мы можем уничтожить весь блок НАТО, правда, ценой собственного уничтожения, поскольку тут еще придется схватываться насмерть с Америкой", - уточнил Сатановский.
Политолог добавил, что "учения Sea Breeze касаются непосредственно Крыма", - "Свободная пресса". По его словам, "любые учения, которые проводятся неподалеку от российских границ, на постсоветской территории, вызывают вопросы: стоило ли в 2014 году ограничиваться Крымом и признавать украинскую власть, или было необходимо дойти до Приднестровья". "И не было бы тогда вопросов", - заключил Сатановский.
Сатановский призвал уничтожить весь военный флот Британии в случае повторения инцидента с нарушением границ России.
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