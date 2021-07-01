Эксперт Оленченко: реакция Зеленского на слова Путина о едином народе похожа на «шоу, рассчитанное на желание получить похвалу»

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы и россияне – «точно не один народ».
«Мы говорим о таких фундаментальных идеях, как родство народов, совместная история, совместное формирование государственности, независимости и совместное проживание в едином государстве. Я имею в виду и Российскую империю, и СССР»,- высказал он RT.
Оленченко считает, что заявление Зеленского похоже на «шоу», которое рассчитано не на украинскую и российскую аудиторию, а на «желание получить похвалу тех, кто в настоящее время заинтересован в разделе этого народа».
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что украинский и российский народы являются «единым целым», несмотря на недружественное отношение нынешней киевской власти.
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