Путин и Лукашенко обсудили увеличение рейсов «Белавиа» в Сочи, Краснодар и Анапу

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1 июля 2021, 12:52

самолет, фото:Tairo Lutter via www.imago-image/www.imago-images.de/ globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил открытие большего числа рейсов авиакомпании «Белавиа» в Россию.

«Подробно президенты обсудили вопрос восстановления транспортного сообщения между Беларусью и Россией. Главы государств констатировали, что уже налажено пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение, отсутствуют проблемы в сфере грузоперевозок», - пояснили в пресс-службе Лукашенко.

В сообщении говорится, что остается открытым вопрос снятия ограничений по передвижению людей через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом, а также открытие еще большего количества рейсов «Белавиа» в Россию. Лидеры обеих стран не исключают, что «вспышка пандемии в РФ» накладывает свой отпечаток на туристическую сферу, но работа в этом направлении будет продолжена. Особое внимание будет уделено полетам в Сочи, Краснодар и Анапу, уточнили в пресс-службе белорусского президента.

Напомним, что власти Краснодарского края ввели ограничения по приему туристов. Теперь путешественники должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справку о том, что они переболели коронавирусом.

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