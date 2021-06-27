Депутат Бальбек: Климкин переживает, что Европа ради восстановления отношений с РФ «может указать Украине на дверь»

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27 июня 2021, 13:36 Источник: RT

Руслан Бальбек, фото: сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о том, что у Евросоюза возникают проблемы после общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Бальбек считает, что Климкин переживает не за ЕС, а за Украину, которой ради восстановления отношений с Россией «могут указать на дверь». По его словам, «смешно думать», что Европа боится «потерять» Киев, хотя именно в этом местные власти убеждают своих граждан последние семь лет.

«При этом постоянно стоит под дверьми европейских кабинетов с протянутой рукой. Европе потерять такого «союзника» — это скорее благо, чем большая утрата», - высказал он RT.

Депутат отметил, что «петляние» исторически именуется отношениями России и Европы. Бальбек добавил, что у РФ с соседями были разные времена и немало конфликтов, но в итоге страны всегда возвращались к нормализации отношений.

«Учитывая настроения Франции и Германии, европейских локомотивов, предсказание Климкина, возможно, и сбудется: «допетляются» в пользу своей безопасности и стабильности», - заключил он.

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