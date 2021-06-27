Захарова о страхе войны с Россией: «Нечистоплотные натовцы собственными руками довели Украину до состояния полураспада»

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27 июня 2021, 12:25

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление посла Германии в Киеве Анки Фельдгузен о том, что «все боятся быть с Россией в прямой войне», поэтому вступление Украины в НАТО в ближайшее время не произойдет.

«Какие же натовцы нечистоплотные. Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, обескровили госуправление, стравили украинцев друг против друга и против собственной истории, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения», - написала она в своем Телеграм-канале.

Захарова отметила, что о правах и этике надо было вспоминать в тот момент, когда страны НАТО размещали в министерствах и ведомствах Украины свои спецслужбы, «моделировали и спонсировали майданы, тренировали боевиков».

Говоря о фразе немецкого посла про «всеобщий страх войны с Россией», дипломат заявила, что Москва в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, ставит не страх войны с кем-то, «а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания».

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